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В декларациях чиновников и нардепов выявили уголовные нарушения: НАПК опубликовало список

Автор: Мария Кучерявец

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило проверки 294 деклараций чиновников. В 12 из которых были выявлены уголовные нарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Указано, что общая сумма недостоверных сведений во всех проверенных декларациях составила более 255 млн гривен.

Отмечено, что в каждой из 12 деклараций чиновники не указали имущества на сумму более 1,1 млн гривен. Нарушения были выявлены среди таких лиц:

  • Ирина Овчаренко, бывший первый заместитель главы Национального агентства по вопросам государственной службы;
  • Николай Короткевич, судья Верховного Суда Украины;
  • Михаил Забродский, народный депутат Украины;
  • Максим Пашковский, народный депутат Украины;
  • Александр Бабиков, бывший первый заместитель директора ГБР;
  • Ольга Саладуха, народный депутат Украины;
  • Денис Радов, бывший заместитель главы Государственной службы экспортного контроля;
  • Анна Колесник, народный депутат Украины;
  • Алексей Кучер, бывший глава Харьковской областной государственной администрации;
  • Тарас Пастух, бывший заместитель главы Харьковской областной государственной администрации;
  • Андрей Буйный, бывший заместитель главы Запорожской областной государственной администрации;
  • Руслан Тихонченко, заместитель главы Харьковской областной государственной администрации.

В ведомстве добавляют, что НАЗК отправит декларации указанных лиц в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

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