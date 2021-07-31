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У деклараціях чиновників і нардепів виявили кримінальні порушення: НАЗК опублікувало список

Автор: Марія Кучерявець

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило перевірки 294 декларацій чиновників. У 12 з яких було виявлено кримінальні порушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Вказано, що загальна сума невірогідних відомостей у всіх перевірених деклараціях склала понад 255 млн гривень.

Зазначено, що у кожній з 12 декларацій посадовці не зазначили майна на суму понад 1,1 млн гривень. Порушення були виявлені серед таких осіб:

  • Ірина Овчаренко, колишній перший заступник голови Національного агентства з питань державної служби;
  • Микола Короткевич, суддя Верховного Суду України;
  • Михайло Забродський, народний депутат України;
  • Максим Пашковський, народний депутат України;
  • Олександр Бабіков, колишній перший заступник директора ДБР;
  • Ольга Саладуха, народний депутат України;
  • Денис Радов, колишній заступник голови Державної служби експортного контролю;
  • Анна Колісник, народний депутат України;
  • Олексій Кучер, колишній голова Харківської обласної державної адміністрації;
  • Тарас Пастух, колишній заступник голови Харківської обласної державної адміністрації;
  • Андрій Буйний, колишній заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації;
  • Руслан Тихонченко, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації.

У відомстві додають, що НАЗК відправить декларації вказаних осіб до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

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