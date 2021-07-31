У деклараціях чиновників і нардепів виявили кримінальні порушення: НАЗК опублікувало список
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило перевірки 294 декларацій чиновників. У 12 з яких було виявлено кримінальні порушення.
Вказано, що загальна сума невірогідних відомостей у всіх перевірених деклараціях склала понад 255 млн гривень.
Зазначено, що у кожній з 12 декларацій посадовці не зазначили майна на суму понад 1,1 млн гривень. Порушення були виявлені серед таких осіб:
- Ірина Овчаренко, колишній перший заступник голови Національного агентства з питань державної служби;
- Микола Короткевич, суддя Верховного Суду України;
- Михайло Забродський, народний депутат України;
- Максим Пашковський, народний депутат України;
- Олександр Бабіков, колишній перший заступник директора ДБР;
- Ольга Саладуха, народний депутат України;
- Денис Радов, колишній заступник голови Державної служби експортного контролю;
- Анна Колісник, народний депутат України;
- Олексій Кучер, колишній голова Харківської обласної державної адміністрації;
- Тарас Пастух, колишній заступник голови Харківської обласної державної адміністрації;
- Андрій Буйний, колишній заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації;
- Руслан Тихонченко, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації.
У відомстві додають, що НАЗК відправить декларації вказаних осіб до правоохоронних органів для подальшого розслідування.