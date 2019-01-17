Декларации с врачами подписали почти 25 млн украинцев

Иллюстративное фото (УНИАН)

Гройсман заявляет, что зарплаты врачей выросли в 2-3 раза

Правом выбора своего врача в Украине воспользовались почти 25 млн граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook прем'ер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Он отмечает, что медреформа полностью изменила первичное звено медицины в Украине.

"Почти 25 млн украинцев подписали декларации со своими врачами. А значит всегда будут иметь доступ к надежному специалисту, который поможет сам или направит на обследование к профильному врачу", - написал Гройсман.

Также премьер-министр подчеркнул, что зарплата врачей, которые набрали достаточное количество деклараций возросло в 2-3 раза.



Кроме того, в медучреждениях, которые подписали договор с Национальной службой здоровья, увеличилось финансирование. Гройман уверяет, что за дополнительные средства закупается новое, современное оборудование.

Медреформа полностью изменила первичное звено медицины в Украине Медреформа полностью изменила первичное звено медицины в Украине. Почти 25 млн украинцев подписали декларации со своими врачами. А значит всегда будут иметь доступ к надежному специалисту, который поможет сам или направит на обследование к профильному врачу. Зарплата врачей, которые набрали достаточное количество деклараций возросло в 2-3 раза. Меняется их подход к лечению, появилась мотивация к изменениям и самосовершенствованию. В медучреждений, которые подписали договор с Национальной службой здоровья, увеличилось финансирование. За дополнительные средства закупается новое, современное оборудование. #УрядГройсмана #МедРеформа Министерство здравоохранения'я України НСЗУ Национальная служба здоровья'я України Ульяна Супрун Опубликовано Volodymyr Groysman Четверг, 17 января 2019 г.

РБК-Украина писало, что в Министерстве здравохранения Украины заявили, что в настоящее время появилась техническая возможность заключать декларации с врачами более рекомендованное количество.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец декабря 2018 года правом выбора своего врача в Украине воспользовались 23 миллиона граждан.