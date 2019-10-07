В декларации Березкина нашли нарушения

Фото: Станислав Березкин (УНИАН)

Станислав Березкин незадекларировал 14,3 млн гривен

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило нарушения в декларации экс-народного депутата Станислава Березкина на сумму в более 14,3 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Сообщается, что Березкин подал недостоверные сведения в исправленной декларации за 2015 год.

"Станислав Березкин указал недостоверные сведения о квартире и 2 машиноместа, принадлежащих члену семьи (жене) на праве собственности. Сумма недостоверных сведений в декларации 2015 года (исправленной) составляет более 14,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также НАПК выявили нарушения в декларациях у еще троих бывших народных депутатов - Руслана Демчака, Аркадия Корнацкого и Вадима Кривохатько. Демчак в 2016 году указал недостоверную информацию о банковских счетах и ценных бумагах на сумму более 71,7 млн гривен. Корнацкий в декларации за 2016 года не указал свои корпоративные права, ряд земельных участков и право пользования жилым домом на сумму в 3,2 млн гривен. Кривохатько указал недостоверные сведения о стоимости приобретенного автомобиля на более 471 тыс. гривен.

Напомним, Станиславу Березкину 27 сентября сообщили о подозрении в коррупционных преступлениях. Его обвиняют в хищении 20 млн долларов из Ощадбанка. Высший антикоррупционный суд 3 октября избрал для Бере6зкина меру пресечения в виде залога в 15 млн гривен.

Также ранее сообщалось, что НАПК выявило нарушения в декларации бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка. Он в 2015 и 2016 годах указал недостоверные сведения в декларациях на сумму в 1,6 млн гривен.