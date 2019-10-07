У декларації Березкіна знайшли порушення

Фото: Станіслав Березкін (УНІАН)

Станіслав Березкін незадекларировал 14,3 млн гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення в декларації екс-народного депутата Станіслава Березкіна на суму в понад 14,3 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Повідомляється, що Березкін подав недостовірні відомості в виправленої декларації за 2015 рік.

"Станіслав Березкін вказав недостовірні відомості про квартиру і 2 машиномісця, що належать члену сім'ї (дружині) на праві власності. Сума недостовірних відомостей у декларації 2015 року (виправленої) становить понад 14,3 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Також НАПК виявили порушення у деклараціях у ще трьох колишніх народних депутатів - Руслана Демчака, Аркадія Корнацького та Вадима Кривохатька. Демчак в 2016 році вказав недостовірну інформацію про банківські рахунки та цінні папери на суму понад 71,7 млн гривень. Корнацький в декларації за 2016 року не вказав свої корпоративні права, ряд земельних ділянок та право користування житловим будинком на суму 3,2 млн гривень. Кривохатько вказав недостовірні відомості про вартість придбаного автомобіля на більш 471 тис. гривень.

Нагадаємо, Станіслав Березкін 27 вересня повідомили про підозру у корупційних злочинах. Його звинувачують у розкраданні 20 млн доларів з Ощадбанку. Вищий антикорупційний суд 3 жовтня обрав для Бере6зкина запобіжний захід у вигляді застави в 15 млн гривень.

Також раніше повідомлялося, що НАПК виявило порушення в декларації колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка. Він в 2015 і 2016 роках вказав недостовірні відомості у деклараціях на суму 1,6 млн гривень.