UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В декількох районах Криму зникло світло

Фото: в декількох районах Криму зникло світло (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 квітня, в низці регіонів Криму зникла електроенергія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними Telegram-каналу "Кримський Вітер", електрику вимкнули в Сімферополі, Саках, Красногвардійському і Красноперекопському районах, а також у Джанкої та Джанкойському районі.

За словами російського "мера" Севастополя Михайла Развожаєва, світло зникло в Гагарінському, Ленінському, а також частково Нахімовському і Балаклавському районі міста.

"У магістральних електричних мережах високого класу напруги спрацював захист АОН (Автоматичне відключення навантаження - ред.)", - заявив Развожаєв.

Нагадаємо, вчора в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантиСевастопільКрымВійна Росії проти України