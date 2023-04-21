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В нескольких районах Крыма исчез свет

Фото: в нескольких районах Крыма исчез свет (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 апреля, в ряде регионов Крыма исчезла электроэнергия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным Telegram-канала "Крымский Ветер", электричество было выключено в Симферополе, Саках, Красногвардейском и Красноперекопском районах, а также в Джанкое и Джанкойском районе.

По словам российского "мэра" Севастополя Михаила Развожаева, свет исчез в Гагаринском, Ленинском, а также частично Нахимовском и Балаклавском районе города.

"В магистральных электрических сетях высокого класса напряжения сработала защита АОН (Автоматическое отключение нагрузки – ред.)", - заявил Развожаев.

Напомним, вчера во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы.

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