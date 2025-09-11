Декілька звільнених політв'язнів відмовляються виїжджати з Білорусі, - ЗМІ

Лукашенко звільнив понад 50 політв'язнів

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що білоруський режим на чолі з Олександром Лукашенком ухвалив рішення звільнити одразу 52 політв’язнів. Всі вони вже перетнули кордон і перебувають у Литві.

За словами президента, серед звільнених опинилися шестеро громадян Литви.

Науседа наголосив, що саме допомога президента США Дональда Трампа відіграла ключову роль у визволенні людей.

Водночас литовський лідер підкреслив, що це лише перший крок, адже у білоруських в’язницях залишаються ще понад тисяча людей, яких утримують за політичними мотивами.

Напередодні стало відомо, що спецпредставник американського президента Джон Коул прибув до Білорусі на зустріч з Лукашенком.