UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Декілька випущених по Україні ракет могли впасти під Волгоградом: що відомо

Фото: під Волгоградом могли впасти ракети сімейства Х-101 (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Під час ранкової ракетної атаки на Україну, можливо, дві ракети впали під російським Волгоградом. Місцева влада поки не коментує інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт v1.ru.

Повідомляється, що фрагменти "невідомих літальних об'єктів" виявили у Єланському районі. Фото та відео з місця події з'явилися у соціальних мережах. Деякі уламки знайшли у полі, інші пошкодили споруди місцевих мешканців.

Фото: фрагменти ракет, що впали (v1.ru)

За словами очевидців, один з об'єктів впав у лісопосадку. Інцидент стався, коли у небі пролітали крилаті ракети. Місцеві жителі стверджують, що об'єктів, що впали, було як мінімум два - один приземлився на дерева, другий - у полі, але не виключено, що були ще.

На місці вже побували рятувальники, але офіційно ГУ МНС Росії по Волгоградській області відмовилося від коментарів. Місцеві ЗМІ пишуть, що, судячи з реакції екстрених служб і влади на подію, складається враження, що вони вирішили повністю відсторонитися від ситуації. Також на дзвінки журналістів не відповідають у Південному військовому окрузі.

Також повідомляється, що візуально уламки нагадують крилату ракету великої дальності з сімейства Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK. Дані ракети надійшли на озброєння у 2012 році. Але ймовірно саме тут могли впасти звані порожні заряди, оскільки серйозних руйнувань не зафіксовано.

Зазначимо, що Російська Федерація з Волгоградського напряму здійснює ракетні удари по Україні.

Нагадаємо, в ході сьогоднішньої атаки з 76 запущених ракет вдалося збити 60.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВолгоградВійна Росії проти Україниракетный удар