Несколько выпущенных по Украине ракет могли упасть под Волгоградом: что известно

Сообщается, что фрагменты "неопознанных летательных объектов" обнаружили в Еланском районе. Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях. Некоторые обломки нашли в поле, другие повредили постройки местных жителей.

Фото: фрагменты упавших ракет (v1.ru)

По словам очевидцев, один из объектов упал в лесопосадку. Инцидент произошел, когда в небе пролетали крылатые ракеты. Местные жители утверждают, что упавших объектов было как минимум два - один приземлился на деревья, второй - в поле, но не исключено, что были еще.

На месте уже побывали спасатели, но официально ГУ МЧС России по Волгоградской области отказалось от комментариев. Местные СМИ пишут, что судя по реакции экстренных служб и властей на происшествие, складывается впечатление, что они решили полностью отстраниться от ситуации. Также на звонки журналистов не отвечают в Южном военном округе.

Также сообщается, что визуально обломки напоминают крылатую ракету большой дальности из семейства Х-101 / Х-102 - AS-23 KODIAK. Данные ракеты поступили на вооружение в 2012 году. Но предположительно конкретно в этом месте могли упасть так называемые пустые заряды, поскольку серьезных разрушений не зафиксировано.

Отметим, Российская Федерация с Волгоградского направления осуществляет ракетные удары по Украине.