ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Декілька дронів замість "зграї": чому РФ запускає менше "Шахедів" під час атак

Україна, П'ятниця 27 жовтня 2023 09:37
UA EN RU
Декілька дронів замість "зграї": чому РФ запускає менше "Шахедів" під час атак Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія останнім часом почала запускати менше дронів-камікадзе для ударів по Україні. Попри це, "Шахеди" залишаються небезпечними та дозволяють ворога розвідати українську ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, мета того, що окупанти різко зменшили кількість дронів, які одночасно випускають, є різною. "Шахед" - це далекобійна зброя, безпілотник-камікадзе, який може точно влучати у ціль.

"Він має GPS навігацію, по якій йде по прокладеному маршруту. І він може летіти далеко і змінювати постійно маршрут. Таким чином навіть невелика кількість БПЛА, які ворог застосовує, проводять маневри Україною та визначають, де їх там краще збивають, а де гірше", - сказав речник.

Ігнат зазначив, що ця інформація дозволяє ворогу робити певні висновки щодо сил та засобів, які знаходяться в тому чи іншому регіоні. Ці дані окупанти використовують при плануванні наступних атак.

"Тобто така собі розвідувальна функція. Але не забуваємо, що навіть така кількість у 5-6 БПЛА не просто так відправили "політати", а конкретно на об'єкти для того, щоб їх знищити. Ну і навіть кількість в 11 чи 15 дронів, вони розлітаються по різних маршрутах і ніколи фактично не літають в купі. Це дозволяє ворогу проводити збір важливої інформації щодо сил та засобів", - додав він.

Речник наголосив, що навіть один "Шахед" - це грізна зброя і її треба знищувати. Адже коли дрон влучає у вразливе місце, можуть бути серйозні наслідки.

Нічна атака

У ніч на 27 жовтня Росія вчергове атакувала Україну. Цієї ночі окупанти випустили шість дронів-камікадзе у напрямку півдня України. Також росіяни вдарили балістичною ракетою по Харківській області.

Сили ППО вночі збили 5 "Шахедів", але було влучання у Миколаївській області. Там спалахнула пожежа.

Також вночі росіяни завдали ракетного удару по пожежній частині у місті Ізюм Харківської області. Постраждали 8 рятувальників, чотирьох з них госпіталізували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони атака дронів ПВО Воздушные силы Украины Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ