UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

По декілька черг одночасно: в "Укренерго" оновили графіки відключень на 21 листопада

Ілюстративне фото: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 21 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у четвер, 21 листопада, все ще будуть графіки відключення світла. Світло вимикатимуть в однієї та двох черг одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 21 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 7:00 - 11:00 - одна черга відключень;
  • 11:00 - 19:00 - дві черги відключень;
  • 19:00 - 22:00 - одна черга відключень.

Нагадаємо, що графік відключень за вашою адресою можете дізнатись на сайті чи офіційних сторінках оператора розподілу. Причиною повернення графіків є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Водночас українців просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Повернення графіків відключення світла в Україні

У неділю, 17 листопада, Російська Федерація знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через це було повернено графіки відключення світла.

В наслідок атаки найсерйозніші руйнування було зафіксовано в Одесі. Також після ударів роботу припинила Ладижинська ТЕС, що у Вінницькій області.

Детальніше про ситуацію, про те, скільки триватимуть графіки та чого чекати взимку - читайте у матеріалі РБК-Україна "Знову за графіками. Як довго будуть відключення світла в Україні та чого чекати взимку".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоГрафіки відключення світлаБлекаут