По несколько очередей одновременно: в "Укрэнерго" обновили графики отключений на 21 ноября

В Украине в четверг, 21 ноября, все еще будут графики отключения света. Свет будут выключаться в одной и двух очередях одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 21 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:
Напомним, что график отключений по вашему адресу можете узнать на сайте или на официальных страницах оператора распределения. Причиной возвращения графиков является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
В то же время, украинцев просят не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.
В воскресенье, 17 ноября, Российская Федерация снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого были возвращены графики отключения света.
В результате атаки самые серьезные разрушения зафиксированы в Одессе. Также после ударов работу прекратила Ладыжинская ТЭС Винницкой области.
Детальнее о ситуации, о том, сколько будут продолжаться графики и чего ждать зимой - читайте в материале РБК-Украина "Снова по графикам. Как долго будут отключения света в Украине и чего ждать зимой".
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