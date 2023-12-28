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Декілька за 5 хвилин. У Криму пролунали вибухи

Фото: у Криму пролунали вибухи 28 грудня 2023 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Криму, у Красноперекопську, пролунали вибухи у четвер, 28 грудня. Там сталося кілька вибухів за 5 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"У Красноперекопську протягом останніх 5 хвилин було чути два вибухи", - йдеться у повідомленні.

При цьому слідів ракет у небі не видно.

Вибухи в Криму

На півночі тимчасово окупованого Криму в районі Красноперекопська (Яни Капу, адміністративний центр Перекопського району) вночі, 28 грудня, пролунали вибухи. Серія вибухів прогриміла приблизно о першій годині ночі.

Крім цього, близько пів на дванадцяту ночі повідомлялося про вибухи в окупованому Севастополі в районі бухти. У ТГ-каналах розповідали про чотири-п'ять вибухів.

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вибухиКрым