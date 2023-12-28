Несколько за 5 минут. В Крыму прогремели взрывы

"В Красноперекопске в течение последних 5 минут было слышно два взрыва", - говорится в сообщении.

При этом следов ракет в небе не видно.

Взрывы в Крыму

На севере временно оккупированного Крыма в районе Красноперекопска (Яны Капу, административный центр Перекопского района) ночью, 28 декабря, раздались взрывы. Серия взрывов прогремела примерно в час ночи.

Кроме этого, около половины двенадцатого ночи сообщалось о взрывах в оккупированном Севастополе в районе бухты. В ТГ-каналах рассказывали о четырех-пяти взрывах.