Для декарбонизации промышленности нужны дополнительные финансовые инструменты, - Стефанишина

"Украина имеет большой "зеленый" потенциал. Конечно, в этом русле необходимо говорить о дополнительных финансовых инструментах, которые смогут ускорить процессы декарбонизации. Климатические цели Украины должны быть сопоставимыми с вызовами, которые стоят перед нашей страной", - написала Стефанишина.

Она подчеркнула: доступ к международным "зеленым" финансовым ресурсам должен быть равным для всех стран Европы, в противном случае украинские производители не смогут конкурировать на европейском рынке.

"Неравный доступ к международным финансам ставит под вопрос распределение обязательств по снижению выбросов, ведь мы должны придерживаться принципа совместных, но дифференцированных обязанностей (common but differentiated responsibilities). Иначе столкнемся с рисками искажения конкуренции на европейском рынке", - отметила Стефанишина.

По ее словам, инструменты ЕС для достижения целей климатической нейтральности на континенте должны выходить за пределы Евросоюза и касаться всех стран Европы.

"Ведь мы делим общий континент и связаны цепочками торговли - всё это нужно учитывать в формировании международных политик", - подытожила Стефанишина.