UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Для декарбонизации промышленности нужны дополнительные финансовые инструменты, - Стефанишина

Автор: РБК-Украина

Для экомодернизации отечественной промышленности необходимо задействовать дополнительные финансовые инструменты, в том числе международные.

Об этом написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в колонке для GMK center.

"Украина имеет большой "зеленый" потенциал. Конечно, в этом русле необходимо говорить о дополнительных финансовых инструментах, которые смогут ускорить процессы декарбонизации. Климатические цели Украины должны быть сопоставимыми с вызовами, которые стоят перед нашей страной", - написала Стефанишина.

Она подчеркнула: доступ к международным "зеленым" финансовым ресурсам должен быть равным для всех стран Европы, в противном случае украинские производители не смогут конкурировать на европейском рынке.

"Неравный доступ к международным финансам ставит под вопрос распределение обязательств по снижению выбросов, ведь мы должны придерживаться принципа совместных, но дифференцированных обязанностей (common but differentiated responsibilities). Иначе столкнемся с рисками искажения конкуренции на европейском рынке", - отметила Стефанишина.

По ее словам, инструменты ЕС для достижения целей климатической нейтральности на континенте должны выходить за пределы Евросоюза и касаться всех стран Европы.

"Ведь мы делим общий континент и связаны цепочками торговли - всё это нужно учитывать в формировании международных политик", - подытожила Стефанишина.

Напомним, ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.

В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, а государству следует предоставить поддержку промышленности на переоснащение, как это делают страны ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины промышленностьмодернизация
Читайте также
Законопроект о выбросах не способен модернизировать промышленность за 4 года, - экономист
Метзавод на грани остановки из-за искусственного ограничения конкуренции, - промышленники
Прогноз погоды