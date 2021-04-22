Для декарбонізації промисловості потрібні додаткові фінансові інструменти, - Стефанішина

"Україна має великий "зелений" потенціал. Звичайно, в цьому руслі необхідно говорити про додаткові фінансові інструменти, які зможуть прискорити процеси декарбонізації. Кліматичні цілі України повинні бути порівнянними з викликами, які стоять перед нашою країною", - написала Стефанішина.

Вона підкреслила: доступ до міжнародних "зелених" фінансових ресурсів повинен бути рівним для всіх країн Європи, в іншому випадку українські виробники не зможуть конкурувати на європейському ринку.

"Нерівний доступ до міжнародних фінансів ставить під питання розподіл зобов'язань щодо зниження викидів, адже ми повинні дотримуватися принципу спільних, але диференційованих обов'язків (common but differentiated responsibilities). Інакше зіткнемося з ризиками спотворення конкуренції на європейському ринку", - зазначила Стефанішина.

За її словами, інструменти ЄС для досягнення цілей кліматичної нейтральності на континенті повинні виходити за межі Євросоюзу і стосуватися всіх країн Європи.

"Адже ми ділимо загальний континент і пов'язані ланцюжками торгівлі - все це потрібно враховувати у формуванні міжнародних політик", - підсумувала Стефанішина.