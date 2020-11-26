С декабря в банке можно будет воспользоваться электронным паспортом

С 1 декабря 2020 года украинцы смогут проводить кассовые операции в банках с помощью электронных документов в приложении "Дия". Этого будет достаточно для идентификации клиента.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Соответствующее нововведение НБУ анонсировал среди других, которые призваны упростить проведение кассовых операций банкам.

"При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт", - сообщили в НБУ.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство цифровой трансформации намерен за три года перевести в онлайн все государственные услуги. Если госуслугу не смогут оцифровать, то ее отменят.

Напомним, недавно в мобильном приложении "Дия" появилась возможность добавить электронное свидетельство о рождении детей до 14 лет. Свидетельство о рождении ребенка смогут себе добавить оба родителя.