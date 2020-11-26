З грудня в банку можна буде скористатись електронним паспортом

З 1 грудня 2020 року українці зможуть проводити касові операції в банках за допомогою електронних документів у додатку "Дія". Цього буде достатньо для ідентифікації клієнта.

Про це повідомили в Національному банку.

Відповідне нововведення НБУ анонсував серед інших, які покликані спростити проведення касових операцій банкам.

"При здійсненні касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта або його представника банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт", - повідомили в НБУ.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство цифрової трансформації має намір за три роки перевести в онлайн всі державні послуги. Якщо держпослугу не зможуть відцифрувати, то її скасують.

Нагадаємо, нещодавно у мобільному додатку "Дія" з'явилася можливість додати електронне свідоцтво про народження дітей до 14 років. Свідоцтво про народження дитини зможуть собі додати обоє батьків.