В декабре боевики почти 60 раз не пустили миссию ОБСЕ в ОРДЛО

Украинская сторона СЦКК по прекращению огня заявила об очередных ограничениях въезда патрулей СММ ОБСЕ cо стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, с начала декабря представителей СММ ОБСЕ получили 59 отказов в доступе на территорию ОРДЛО.

"С начала декабря 2019 года СММ ОБСЕ зафиксировано 59 случаев отказа представителями вооруженных формирований Российской Федерации и их наемниками патрулю Миссии в доступе к неподконтрольных правительству Украины территорий", - говорится в сообщении.

В субботу, 28 декабря, СММ ОБСЕ отказали в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты возле населенных пунктов Верхньоширокивське (бывший Октябрь) и Староласпа.

Кроме того, в пункте пропуска на границе у населенного пункта Изварино Луганской области патрулю СММ ОБСЕ было предложено вообще покинуть указанный район.

"Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижения или подготовку войск", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение прошлых суток 28 декабря вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции подразделений ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов.

Кроме того, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, с 1 января 2020 года ожидается полное перемирие на Донбассе и это обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы.