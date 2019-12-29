В декабре боевики почти 60 раз не пустили миссию ОБСЕ в ОРДЛО

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

28 декабря СММ ОБСЕ отказали в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты

Украинская сторона СЦКК по прекращению огня заявила об очередных ограничениях въезда патрулей СММ ОБСЕ cо стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, с начала декабря представителей СММ ОБСЕ получили 59 отказов в доступе на территорию ОРДЛО.

"С начала декабря 2019 года СММ ОБСЕ зафиксировано 59 случаев отказа представителями вооруженных формирований Российской Федерации и их наемниками патрулю Миссии в доступе к неподконтрольных правительству Украины территорий", - говорится в сообщении.

В субботу, 28 декабря, СММ ОБСЕ отказали в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты возле населенных пунктов Верхньоширокивське (бывший Октябрь) и Староласпа.

Кроме того, в пункте пропуска на границе у населенного пункта Изварино Луганской области патрулю СММ ОБСЕ было предложено вообще покинуть указанный район.

"Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижения или подготовку войск", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение прошлых суток 28 декабря вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции подразделений ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов.

Кроме того, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, с 1 января 2020 года ожидается полное перемирие на Донбассе и это обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы.