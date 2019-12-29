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У грудні бойовики майже 60 раз не пустили місію ОБСЄ в ОРДЛО

Новини » Надзвичайні події     29.12.2019 - 14:50
У грудні бойовики майже 60 раз не пустили місію ОБСЄ в ОРДЛО
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

28 грудня СММ ОБСЄ відмовили у проїзді на тимчасово окуповану територію Донецької області через блокпости

Українська сторона СЦКК з припинення вогню заявила про чергові обмеження в'їзду патрулів СММ ОБСЄ з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил в Facebook.

Як повідомляється, з початку грудня представників СММ ОБСЄ отримали 59 відмов у доступі на територію ОРДЛО.

"З початку грудня 2019 року СММ ОБСЄ зафіксовано 59 випадків відмови представниками збройних формувань Російської Федерації та їх найманцями патрулю Місії в доступі до непідконтрольних уряду України територій", - йдеться в повідомленні.

У суботу, 28 грудня, СММ ОБСЄ відмовили у проїзді на тимчасово окуповану територію Донецької області через блокпости біля населених пунктів Верхньоширокивське (колишній Жовтень) і Староласпа.

Крім того, у пункті пропуску на кордоні біля населеного пункту Ізварине Луганської області патрулю СММ ОБСЄ було запропоновано взагалі покинути вказаний район.

"Такі дії можуть мати на меті приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації і пересування або підготовку військ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби 28 грудня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли позиції підрозділів ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів.

Крім того, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що з 1 січня 2020 року очікується повне перемирие на Донбасі і це обговорюється в рамках Тристоронньої контактної групи.

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