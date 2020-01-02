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Декабрь 2019 стал самым теплым в XXI веке

Новости » Общество     02.01.2020 - 13:02
Декабрь 2019 стал самым теплым в XXI веке
Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

В течение месяца обновлено 9 температурных рекордов

Среднемесячная температура декабря в Киеве составляла 2,7 градусов тепла, что на 5,0 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории, нынешний декабрь в XXI веке стал самым теплым, в нем было 9 температурных рекордов.

"Однако рекорд 1960 года не был превышен. Тогда было всего на 0,1 градусов теплее", - добавили в обсерватории.

Холоднее всего было 8 декабря, когда минимальная температура опускалась под утро до 5,0 градусов мороза, а теплее всего - 18 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до 15,2 градусов тепла, что стало рекордным для декабря за 139 лет наблюдений.

Осадков в Киеве за месяц выпало 33 мм, что составило 64% климатической нормы.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в Крыму до 3 градусов тепла, что на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений.

Как сообщало РБК-Украина, среднегодовая температура 2019 года в Киеве поднялась до 10,6 градусов, что на 2,9 градусов превышает климатическую норму, и таким образом он оказался рекордным с 1881 года.

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