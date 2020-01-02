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Грудень 2019 став найтеплішим у XXI столітті

Новини » Суспільство     02.01.2020 - 13:02
Грудень 2019 став найтеплішим у XXI столітті
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Упродовж грудня оновлено 9 температурних рекордів

Середньомісячна температура грудня у Києві становила 2,7 градусів тепла, що на 5,0 градусів вище кліматичної норми. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними обсерваторії, цьогорічний грудень у XXI столітті став найтеплішим, у ньому було 9 температурних рекордів.

"Однак рекорд 1960 року не було перевищено. Тоді було загалом на 0,1 градусів тепліше", - додали в обсерваторії.

Найхолодніше було 8 грудня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 5,0 градусів морозу, а найтепліше - 18 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до 15,2 градусів тепла, що стало рекордним для грудня за 139 років спостережень.

Опадів у Києві за місяць випало 33 мм, що склало 64% кліматичної норми.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у січні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу, в Криму до 3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень.

Як повідомляло РБК-Україна, середньорічна температура 2019 року у Києві піднялась до 10,6 градусів, що на 2,9 градусів перевищує кліматичну норму, і таким чином він виявився рекордним з 1881 року.

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