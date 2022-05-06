Дегуманизация целой нации. Постпред США в ОБСЕ объяснил причину зверств армии РФ в Украине

На заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене дипломат отметил, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину "мир с ужасом наблюдал, как российские войска совершали зверства неописуемой жестокости".

"Каждое уведомленное о казни или изнасиловании является свидетельством тяжкого преступления высшей жестокости и извращения. Однако российские солдаты не совершают эти действия в одиночку. От экспертов Московского механизма мы слышали, что существует четкий шаблон нарушения международного права со стороны российских войск. С каждым днем ​​этот шаблон становится все более очевидным", - рассказал Карпентер.

Представитель Штатов в ОБСЕ указывает, что риторика со стороны представителей РФ "пытается стереть саму идею украинской идентичности, и изображает украинский народ в худших терминах".

Так, продолжил дипломат, Кремль отрицает суверенитет и независимость Украины, и утверждает, что национальная идентичность украинцев "взаимна с нацизмом", что якобы украинцы хотят "осуществить геноцид против россиян".

Карпентер добавил, что такие тезы озвучивают российские чиновники, транслируют государственные пропагандистские СМИ. Как пример, глава американской миссии в ОБСЕ привел вышедшую в апреле статью информагентства "РИА-Новости", в которой говорилось, все украинцы, включая детей - являются нацистами.

"Так представьте только себе, какую лицензию дают российским солдатам на передовой... Зверства, совершенные российскими войсками против народа Украины, являются извращенным следствием этой дегуманизирующей дезинформации, которая на протяжении многих лет навязывалась российским призывникам, но действительно всем гражданам России", - резюмировал он.