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Дегуманізація цілої нації. Постпред США в ОБСЄ пояснив причину звірств армії РФ в Україні

Фото: наслідки російської окупації в Бучі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер вказав на зв'язок між багаторічною дегуманізуючою риторикою Кремля щодо українців і звірствами, скоєними російськими солдатами на території нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

На засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні дипломат зазначив, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну "світ з жахом спостерігав, як російські війська скоювали звірства невимовної жорстокості".

"Кожне повідомлене про страту чи зґвалтування є свідченням тяжкого злочину найвищої жорстокості та збочення. Проте російські солдати не здійснюють ці дії поодиноко. Від експертів Московського механізму ми чули, що дійсно існує чіткий шаблон порушення міжнародного права з боку російських військ. З кожним днем ​​цей шаблон стає все більш очевидним", - розповів Карпентер.

Представник Штатів в ОБСЄ вказує, що риторика з боку представників РФ "намагається стерти саму ідею української ідентичності, і змальовує український народ в найгірших термінах".

Так, продовжив дипломат, Кремль заперечує суверенітет і незалежність України, і стверджує, що національна ідентичність українців "є взаємозамінною з нацизмом", що нібито українці хочуть "здійснити геноцид проти росіян".

Карпентер додав, що такі тези озвучують російські чиновники, транслюють державні пропагандистські ЗМІ. Як приклад, глава американської місії в ОБСЄ навів статтю інформагентства "РИА-Новости", що вийшла у квітні, в якій говорилося, всі українці, включаючи дітей - є нацистами.

"Так уявіть тільки собі, яку ліцензію дають російським солдатам на передовій... Звірства, вчинені російськими військами проти народу України, є збоченим наслідком цієї дегуманізуючої дезінформації, яку протягом багатьох років нав'язувалася російським призовникам, але й насправді усім громадянам Росії", - резюмував він.

Раніше повідомлялося, що ООН збирає в Україні свідчення та докази порушень, скоєних під час вторгнення РФ з метою розслідування їх на предмет визнання воєнними злочинами.

Нагадаємо також, що до розслідування злочинів армії РФ в Україні приєднався Офіс прокурора МКС.

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