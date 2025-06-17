Дефолт США вже влітку? Чому Америка знову на межі банкрутства

Міністр фінансів США Скотт Бессент запевняє, що дата "X", коли закінчиться ліміт коштів для погашення держборгу, настане в середині або наприкінці літа. Раніше в Конгресі США прогнозували, що дефолт може статися в серпні або вересні.

Що можна зробити, щоб уникнути дефолту?

Зараз держборг США вже перевищує встановлений ліміт у 36,1 трлн доларів і наближається до 37 трлн доларів. Щоб уникнути банкрутства, Конгрес має або скасувати стелю держборгу, або збільшити її найближчими тижнями.

Загроза дефолту в США не виняткова ситуація - вона виникає майже щороку. Востаннє таке було 2023 року. Тоді, щоб уникнути кризи, Конгрес призупинив дії обмеження держборгу в 31,4 трлн доларів до 2025 року. Із січня поточного року було запроваджено нову стелю - 36,1 трлн доларів.

Чому зростає держборг США?

Борг США складається з внутрішнього і публічного боргу. Внутрішній виникає через зростання соціальних виплат, які не покриваються бюджетними надходженнями. Такий борг становить понад 20% загального розміру держборгу.

Інша частина - зобов'язання за казначейськими паперами, що належать як приватним власникам, так і іншим державам, які зберігають свої резерви в доларах. Найбільшими власниками цінних паперів США є Китай і Японія, на частку яких припадає близько 1,7 трлн доларів.

Таким чином, борг США може зростати з кількох причин. Серед них - дефіцит бюджету через перевищення державних витрат над доходами. Для фінансування цього дефіциту уряд може позичати гроші, випускаючи облігації, які купують іноземні інвестори та уряди.

Друга причина - зовнішньоторговельний дефіцит, який у 2024 році становив 918,4 трлн доларів. Для фінансування імпорту США доводиться позичати кошти за кордоном.

Низькі відсоткові ставки у США роблять запозичення більш привабливими як для уряду, так і для приватного сектору. Це теж призводить до збільшення боргових зобов'язань.

Долар є однією з основних резервних валют. І оскільки багато країн, зокрема й Україна, зберігають свої резерви в доларах, це також призводить до зростання зовнішнього боргу США.

Чи може реально настати дефолт?

Імовірність реального дефолту США практично нульова. Про це говорить і сам міністр фінансів країни, і експерти, з якими поспілкувалося РБК-Україна.

Ще в травні Бессент заявляв, що вживе всіх заходів, щоб не допустити боргової кризи. "Ми доб'ємося того, щоб стелю держборгу було піднято", - заявляв міністр фінансів США. Таким чином, його попередження про ймовірність дефолту можуть бути інструментом підштовхування конгресменів до якнайшвидшого ухвалення рішення, вважає заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса.

"Він (міністр фінансів США - ред.) говорить про дефолт, щоб стимулювати Конгрес швидше проголосувати. Жодних серйозних загроз дефолту в США немає. Така ситуація у них виникає регулярно, коли вони доходять до стелі встановленого розміру держборгу. Потім голосують, щоб її подолати. Це суто технічне голосування", - зазначив Фурса.

Голова аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що тема дефолту була підстьобнута зниженням рейтингу США агентством Moody's і "гарним", за словами Дональда Трампа, податковим законопроектом. Цей документ, хоча і скорочує деякі соціальні витрати, все одно збільшує держборг США більш ніж на 3,3 трлн доларів протягом наступного десятиліття.

Але поки що дефолт США малоймовірний, вважає Паращій. "Якщо вже говорити про те, коли або за яких умов може настати дефолт у США, то це може бути хіба що в разі якоїсь дуже великої війни, яка зробить державні витрати вкрай неконтрольованими", - вважає він.

Таким чином, поки що за фінансові можливості США переживати не варто. Практично всі аналітики доволі скептично ставляться до реальної перспективи дефолту країни, яка самостійно друкує фактично основну світову валюту.