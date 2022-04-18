Дефолт России становится вопросом недель, а не месяцев, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение премьера Дениса Шмыгаля.

"Порты всех стран Европейского союза прекратили обслуживание российских кораблей. Также страны ЕС наконец начинают обсуждение нефтяного эмбарго и ужесточение санкций против "Сбербанка". Эти решения нужны как можно скорее, эти решения помогут остановить войну. Дефолт России становится вопросом даже не месяцев, а недель", - отметил Шмыгаль.

Напомним, украинская сторона рассчитывает на дефолт России в начале мая.

А глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что это всего лишь вопрос времени, поскольку скоро Россия не сможет платить по своим обязательствам в иностранной валюте.

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