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Дефолт России ожидается в начале мая, - Гетманцев

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Украина, Вторник 12 апреля 2022 15:24
Дефолт России ожидается в начале мая, - Гетманцев Фото: председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Дефолт России по внешним обязательствам это не вопрос сегодняшнего дня. Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев ожидает его через несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заву Гетманцева в эфире телемарафона.

"К сожалению, сегодня мы не можем констатировать дефолт РФ. Есть дефолт отдельных российских компаний, например железной дороги. Но дефолт самой России мы ожидаем в начале мая, тогда, когда по внешним своим обязательствам Россия не сможет платить в иностранной валюте", - сказал он.

Гетманцев напомнил, что Россия пытается оплатить в рублях, что не соответствует условиям выпуска ценных бумаг.

"Поэтому, дефолт - это вопрос не сегодняшнего дня, но за несколько недель мы будем его констатировать", - добавил он.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинги России в иностранной валюте до "выборочного дефолта". Это произошло из-за возросших рисков того, что Москва не сможет и не захочет выполнить свои обязательства перед иностранными держателями долга.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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