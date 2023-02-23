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Дефіциту "нема". Росіяни відправляють до України БТР 50-х років (фото)

Фото: росіяни відправляють до України БТР-50П, 50-х років виробництва (wikimedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія продовжує розконсервацію стародавніх зразків радянського військпрому. Ворог перекидає в Україну БТР-50П, виробництво яких запустили у 1950-х роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

У мережі з'явилися перші кадри розконсервованих БТР-50П, які вирушають до зони бойових дій в Україну.

У Стратком відзначають, що БТР-50П випускався з 1954 по 1970. За попередньою інформацією, на зберіганні в РФ налічується до 1 тисячі одиниць такої техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські десантники знищили російський танк Т-90 "Прорив". Техніку знешкодили двома пострілами із Javelin.

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни українські військові ліквідували вже майже 6,6 тисячі бойових броньованих машин російської армії.

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