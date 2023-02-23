RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дефицита "нет". Россияне отправляют в Украину БТР 50-х годов (фото)

Фото: россияне отправляют в Украину БТР-50П, 50-х годов производства (wikimedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия продолжает расконсервацию древних образцов советского военпрома. Враг перебрасывает в Украину БТР-50П, производство которых запустили в 1950-х годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

В сети появились первые кадры расконсервированных БТР-50П, которые отправляются в зону боевых действий в Украине.

В СтратКоме отмечают, что БТР-50П выпускался с 1954 по 1970. По предварительной информации, на хранении в РФ насчитывается до 1 тысячи единиц такой техники.

Напомним, ранее мы писали, что украинские десантники уничтожили российский танк Т-90 "Прорыв". Технику обезвредили двумя выстрелами из Javelin.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали уже почти 6,6 тысяч боевых бронированных машин российской армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВоенная техникаВойна в Украине