Дефіциту в енергосистемі України немає, але відключення є: у Міненерго назвали причину

В українській енергосистемі не спостерігають дефіциту. Але через дисбаланс генерації у низці регіонів діють аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.

За інформацією відомства, дефіциту в енергосистемі немає, і Україна сьогодні, 5 квітня, передавала надлишки електроенергії Польщі. "Однак через дисбаланс генерації, який не може бути вирівняний оператором системи передачі через пошкодження внаслідок російських атак на підстанції, застосовуються аварійні відключення", - уточнюють у Міненерго. Аварійні відключення ввели у: Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Кіровоградській області;

Полтавській області;

Сумській область. При цьому в Харківській області діють графіки відключень світла.