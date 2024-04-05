Дефіциту в енергосистемі України немає, але відключення є: у Міненерго назвали причину
В українській енергосистемі не спостерігають дефіциту. Але через дисбаланс генерації у низці регіонів діють аварійні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.
За інформацією відомства, дефіциту в енергосистемі немає, і Україна сьогодні, 5 квітня, передавала надлишки електроенергії Польщі.
"Однак через дисбаланс генерації, який не може бути вирівняний оператором системи передачі через пошкодження внаслідок російських атак на підстанції, застосовуються аварійні відключення", - уточнюють у Міненерго.
Аварійні відключення ввели у:
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Кіровоградській області;
- Полтавській області;
- Сумській область.
При цьому в Харківській області діють графіки відключень світла.
Відключення світла
Нагадаємо, раніше в "Укренерго" розповіли про обмеження електропостачання у п'яти областях України, які запровадили з 18:45 до 22:00.
Це з відсутністю достатнього обсягу генеруючих потужностей у системі покриття споживання окремих регіонах країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.