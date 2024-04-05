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Дефицита в энергосистеме Украины нет, но отключения есть: в Минэнерго назвали причину

Пятница 05 апреля 2024 22:05
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Дефицита в энергосистеме Украины нет, но отключения есть: в Минэнерго назвали причину Фото: в пяти областях Украины действуют аварийные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В украинской энергосистеме не наблюдают дефицита. Но из-за дисбаланса генерации в ряде регионов действуют аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Telegram.

По информации ведомства, дефицита в энергосистеме не наблюдается, и Украина сегодня, 5 апреля, передавала излишки электроэнергии Польше.

"Однако из-за дисбаланса генерации, который не может быть выравнен оператором системы передачи из-за повреждений вследствие российских атак на подстанции, применяются аварийные отключения", - уточняют в Минэнерго.

Аварийные отключения ввели в:

  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Кировоградской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области.

При этом в Харьковской области действуют графики отключений света.

Отключения света

Напомним, ранее в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях электроснабжения в пяти областях Украины, которые ввели с 18:45 до 22:00.

Это связано с отсутствием достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны.

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Минэнерго Полтавская область Запорожская область Днепропетровская область Сумская область Кировоградская область вимкнення світла
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