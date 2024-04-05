Дефицита в энергосистеме Украины нет, но отключения есть: в Минэнерго назвали причину
В украинской энергосистеме не наблюдают дефицита. Но из-за дисбаланса генерации в ряде регионов действуют аварийные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Telegram.
По информации ведомства, дефицита в энергосистеме не наблюдается, и Украина сегодня, 5 апреля, передавала излишки электроэнергии Польше.
"Однако из-за дисбаланса генерации, который не может быть выравнен оператором системы передачи из-за повреждений вследствие российских атак на подстанции, применяются аварийные отключения", - уточняют в Минэнерго.
Аварийные отключения ввели в:
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Кировоградской области;
- Полтавской области;
- Сумской области.
При этом в Харьковской области действуют графики отключений света.
Отключения света
Напомним, ранее в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях электроснабжения в пяти областях Украины, которые ввели с 18:45 до 22:00.
Это связано с отсутствием достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны.
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