Дефицита в энергосистеме Украины нет, но отключения есть: в Минэнерго назвали причину

В украинской энергосистеме не наблюдают дефицита. Но из-за дисбаланса генерации в ряде регионов действуют аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Telegram.

По информации ведомства, дефицита в энергосистеме не наблюдается, и Украина сегодня, 5 апреля, передавала излишки электроэнергии Польше. "Однако из-за дисбаланса генерации, который не может быть выравнен оператором системы передачи из-за повреждений вследствие российских атак на подстанции, применяются аварийные отключения", - уточняют в Минэнерго. Аварийные отключения ввели в: Днепропетровской области;

Запорожской области;

Кировоградской области;

Полтавской области;

Сумской области. При этом в Харьковской области действуют графики отключений света.