Дефицита валюты не будет: банки получили от НБУ значительный объем наличных долларов

По данным пресс-службы, в операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков. "Уже в ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить спрос клиентов", - говорится в сообщении.

Следующая операция обмена наличной валюты на безналичную состоится в понедельник, 12 сентября. На этот раз банкам будет предложен к обмену наличный евро.

В НБУ отмечают, что проблема с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков является временной. Она возникла из-за ситуативных логистических трудностей с доставкой наличных долларов США из-за рубежа и должна разрешиться в ближайшее время.

"Национальный банк Украины будет проводить операции по обмену наличной валюты на безналичную, пока это будет необходимо, а также рекомендует банкам увеличить объемы завоза наличной валюты, чтобы исключить возникновение подобных трудностей в будущем", - добавили в пресс-службе.

Операции по обмену наличной валюты на безналичную между НБУ и банками никоим образом не будут влиять на объем международных резервов Украины.