Дефіциту валюти не буде: банки отримали від НБУ значний обсяг готівкових доларів

За даними прес-служби, в операції взяли участь 12 із 14 системно важливих банків. "Вже найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити попит клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Наступна операція обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться в понеділок, 12 вересня. Цього разу банкам буде запропоновано до обміну готівковий євро.

У НБУ зазначають, що проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків є тимчасовою. Вона виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкових доларів США з-за кордону та має вирішитися найближчим часом.

"Національний банк України проводитиме операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, доки це буде необхідно, а також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення подібних труднощів у майбутньому", - додали в прес-службі.

Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між НБУ та банками жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.