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Дефіциту валюти не буде: банки отримали від НБУ значний обсяг готівкових доларів

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Україна, Четвер 08 вересня 2022 08:48
Дефіциту валюти не буде: банки отримали від НБУ значний обсяг готівкових доларів Фото: дефіцит валюти в банках буде ліквідований (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк 7 вересня провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. НБУ запропонував 100 млн доларів готівкою й фактично вся сума була вибрана банками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, в операції взяли участь 12 із 14 системно важливих банків. "Вже найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити попит клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Наступна операція обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться в понеділок, 12 вересня. Цього разу банкам буде запропоновано до обміну готівковий євро.

У НБУ зазначають, що проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків є тимчасовою. Вона виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкових доларів США з-за кордону та має вирішитися найближчим часом.

"Національний банк України проводитиме операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, доки це буде необхідно, а також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення подібних труднощів у майбутньому", - додали в прес-службі.

Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між НБУ та банками жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.

Як повідомляло РБК-Україна, влітку 2022 року в Україні зріс попит на готівкову валюту. Попри те, що поставки доларів і євро з-за кордону різко виросли, проблема загострюється логістичними труднощами доставки по відділеннях в регіони.

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Національний банк України
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