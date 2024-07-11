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Дефіцит зростає. Киян попередили про відключення світла у світло-сірій зоні

Ілюстративне фото: киян попередили про відключення світла у світло-сірій зоні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві найближчими днями світло вимикатимуть у світло-сірій зоні графіків. Це пов'язано зі зростанням дефіциту через спеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Telegram-бота ДТЕК Київські електромережі.

У компанії нагадали, що по всій Україні найближчими днями очікується спека до +40 градусів. Тому дефіцит збільшується і енергетики повинні застосовувати обмеження для чотирьох груп споживачів одночасно.

"Це призведе до відключень і в сірій, і в світло-сірій зонах графіків. У білій зоні графіка світло буде гарантоване", - наголосили у ДТЕК.

При цьому, якщо немає світла у білій зоні, у компанії закликали перевіряти можливість локальної аварії у чат-боті.

Відключення світла

Нагадаємо, в Україні останнім часом фіксується аномальна спека. На цьому тлі споживання електроенергії зростає через використання кондиціонерів.

Сьогодні, 11 липня, Держенергонагляд анонсував перевірку справедливого застосування графіків відключень світла.

За інформацією відомства, є підстави вважати, що частина операторів системи розподілу (обленерго) "не зовсім правильно застосовували графік погодинних відключень".

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ДТЕККиївВимкнення світлаГрафік відключення світла