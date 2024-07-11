Дефіцит зростає. Киян попередили про відключення світла у світло-сірій зоні

У компанії нагадали, що по всій Україні найближчими днями очікується спека до +40 градусів. Тому дефіцит збільшується і енергетики повинні застосовувати обмеження для чотирьох груп споживачів одночасно.

"Це призведе до відключень і в сірій, і в світло-сірій зонах графіків. У білій зоні графіка світло буде гарантоване", - наголосили у ДТЕК.

При цьому, якщо немає світла у білій зоні, у компанії закликали перевіряти можливість локальної аварії у чат-боті.