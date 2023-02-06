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Дефіцит зберігається, обмеження діють у Києві та ще двох областях, - "Укренерго"

Фото: дефіцит зберігається, обмеження діють у Києві та ще двох областях (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні зростає споживання електроенергії через похолодання й початок робочого тижня. Мережеві обмеження діють у Києві та ще двох областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

"Споживання електроенергії зростає. Причиною цього є не тільки початок робочого тижня, але і суттєве похолодання. Відтак в країні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години", - пише "Укренерго".

Наразі мережеві обмеження зберігаються в:

  • Києві;
  • Одеській області;
  • Київській області.

До усіх обленерго були доведені ліміти споживання, перевищення яких призведе до запровадження аварійних відключень в регіоні.

Яка ситуація зі світлом в Одесі?

Наразі в Одесі й прилеглих районах тривають аварійні відключення.

"Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго спільно працюють над заживленням споживачів Одеси по резервних схемах. Також об’єкти критичної інфраструктури мають поступово перейти на альтернативні джерела живлення, що на даному етапі дозволить вивільнити певний обсяг потужності та спрямувати його для побутових споживачів", - додає пресслужба.

Наразі ремонтні роботи сконцентровані на одному з об’єктів, який дозволить прискорити відновлення електропостачання Одеси та Одеського району.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, ситуація зі світлом в Одесі та Одеському районі може покращитися з 10 лютого.

Також нещодавно в YASNO пояснили, як оплачувати рахунки за електроенергію без комісії.

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УкренергоЕлектроенергіяВійна в Україні