Дефицит сохраняется, ограничения действуют в Киеве и двух областях, - "Укрэнерго"

"Потребление электроэнергии растет. Причиной этого является не только начало рабочей недели, но и существенное похолодание. Поэтому в стране сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы", - пишет "Укрэнерго".

Сейчас сетевые ограничения сохраняются в:

Киеве;

Одесской области;

Киевской области.

Ко всем облэнерго были доведены лимиты потребления, превышение которых приведет к введению аварийных отключений в регионе.

Какова ситуация со светом в Одессе?

На данный момент в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго совместно работают над запиткой потребителей Одессы по резервным схемам. Также объекты критической инфраструктуры должны постепенно перейти на альтернативные источники питания, что на данном этапе позволит высвободить определенный объем мощности и направить его для бытовых потребителей", - добавляет пресс-служба.

Сейчас ремонтные работы сконцентрированы на одном из объектов, который позволит ускорить восстановление электроснабжения Одессы и Одесского района.