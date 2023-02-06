Дефицит сохраняется, ограничения действуют в Киеве и двух областях, - "Укрэнерго"

В Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания и начала рабочей недели. Сетевые ограничения действуют в Киеве и двух областях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".
"Потребление электроэнергии растет. Причиной этого является не только начало рабочей недели, но и существенное похолодание. Поэтому в стране сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы", - пишет "Укрэнерго".
Сейчас сетевые ограничения сохраняются в:
Ко всем облэнерго были доведены лимиты потребления, превышение которых приведет к введению аварийных отключений в регионе.
На данный момент в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения.
"Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго совместно работают над запиткой потребителей Одессы по резервным схемам. Также объекты критической инфраструктуры должны постепенно перейти на альтернативные источники питания, что на данном этапе позволит высвободить определенный объем мощности и направить его для бытовых потребителей", - добавляет пресс-служба.
Сейчас ремонтные работы сконцентрированы на одном из объектов, который позволит ускорить восстановление электроснабжения Одессы и Одесского района.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация со светом в Одессе и Одесском районе может улучшиться с 10 февраля.
Также недавно в YASNO объяснили, как оплачивать счета за электроэнергию без комиссии.
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