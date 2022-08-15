Дефицит валюты сохраняется: НБУ продал из резервов еще 430 млн долларов

Таким образом, центробанк продает валюту в крупных объемах вторую неделю подряд после перерыва, когда после повышения курса на 25% с 21 июля НБУ снова начал покупать валюту.

С начала года НБУ купил на межбанке 2 876,51 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 16 053,75 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 13177,24 млн долларов и 1 678,14 млн евро.