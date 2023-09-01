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Дефіцит валюти збільшився: НБУ продав з резервів рекордний за півроку обсяг доларів

Фото: НБУ збільшив продаж доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) серпня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,364 млрд доларів. Це найбільший обсяг з лютого поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Усього з початку року НБУ для підтримання балансу на ринку продав 16,575 млрд доларів. Однак ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.

Валютний ринок

З початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні до долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що навіть після ухвалення рішення про перехід до більшої гнучкості курсу НБУ і надалі братиме активну участь у торгах на валютному ринку, покриваючи структурний дефіцит між попитом і пропозицією валюти.

"Завдяки цьому курс зможе коливатися в обидва боки - не лише послаблюватися, а й зміцнюватися, реагуючи на зміну саме балансу попиту та пропозиції на валютному ринку, а не на обсяги попиту та пропозиції як такі", - повідомив він голова НБУ.

 

Зазначимо, за 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним із попередніми роками.

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