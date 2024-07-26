Дефіцит спеціалістів: як війна та мобілізація вплинули на роботу Ощадбанку

У банках України наразі спостерігається дефіцит спеціалістів. У державному Ощадбанку не виключають, що залучатимуть жінок до роботи інкасаторами.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.
За його словами, мобілізація, безумовно, впливає на бізнес. "Хоча порівняно з підприємствами реального сектора економіки частка мобілізованих працівників в Ощаді, можливо, дещо нижча. Таких у нас близько 10% від загального обсягу військовозобов’язаних. Думаю, в інших банках ситуація аналогічна", - сказав він.
За його словами, щодо бронювання у банку немає жодних привілеїв. "Хоча, оскільки ми є державним банком і об’єктом критичної інфраструктури, то це потенційно дає нам додаткові аргументи у збережені існуючої кількості заброньованих людей. Але це не дає нам ексклюзивного права бронювати всіх", - розповів банкір.
Наумов повідомив, що в Ощадбанку 72% працівників - жінки. Відповідаючи на питання щодо залучення жінок до роботи інкасаторами, як це роблять інші банки, він сказав: "Не бачу в цьому жодної проблеми. Якщо жінки працюють в поліції, то чому вони не можуть працювати в інкасації? Якщо буде необхідність, ми це робитимемо".
Голова Ощадбанку розповів, що наразі в банках великий дефіцит юристів, спеціалістів комплаєнсу, айтішників, ризик-менеджерів.
"Багато людей поїхали з країни - переважно жінки з дітьми", - сказав він.
Нагадаємо, підприємства критичної інфраструктури, зокрема, системно важливі банки можуть забронювати до 50% працівників.
За даними НБУ, станом 1 квітня 2024 року в Україні працювало 63 банки. Кількість працівників банків з початку війни скоротилася з 121 до 96,8 тисяч. У 2023 році кількість працівників Ощадбанку скоротилася на 5 тисяч до 19,5 тисяч. Державний Ощадбанк має найбільшу мережу відділень - 1 175.