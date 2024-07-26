Дефіцит спеціалістів: як війна та мобілізація вплинули на роботу Ощадбанку

За його словами, мобілізація, безумовно, впливає на бізнес. "Хоча порівняно з підприємствами реального сектора економіки частка мобілізованих працівників в Ощаді, можливо, дещо нижча. Таких у нас близько 10% від загального обсягу військовозобов’язаних. Думаю, в інших банках ситуація аналогічна", - сказав він.

За його словами, щодо бронювання у банку немає жодних привілеїв. "Хоча, оскільки ми є державним банком і об’єктом критичної інфраструктури, то це потенційно дає нам додаткові аргументи у збережені існуючої кількості заброньованих людей. Але це не дає нам ексклюзивного права бронювати всіх", - розповів банкір.

Наумов повідомив, що в Ощадбанку 72% працівників - жінки. Відповідаючи на питання щодо залучення жінок до роботи інкасаторами, як це роблять інші банки, він сказав: "Не бачу в цьому жодної проблеми. Якщо жінки працюють в поліції, то чому вони не можуть працювати в інкасації? Якщо буде необхідність, ми це робитимемо".

Голова Ощадбанку розповів, що наразі в банках великий дефіцит юристів, спеціалістів комплаєнсу, айтішників, ризик-менеджерів.

"Багато людей поїхали з країни - переважно жінки з дітьми", - сказав він.