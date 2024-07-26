Дефицит специалистов: как война и мобилизация повлияли на работу Ощадбанка

По его словам, мобилизация безусловно влияет на бизнес. "Хотя по сравнению с предприятиями реального сектора экономики доля мобилизованных работников в Ощаде, возможно, несколько ниже. Таких у нас около 10% от общего объема военнообязанных. Думаю, в других банках ситуация аналогичная", - сказал он.

По его словам, по поводу бронирования у банка нет никаких привилегий. "Хотя, поскольку мы являемся государственным банком и объектом критической инфраструктуры, это потенциально дает нам дополнительные аргументы в сохранении существующего количества забронированных людей. Но это не дает нам эксклюзивного права бронировать всех", - рассказал банкир.

Наумов сообщил, что в Ощадбанке 72% работников - женщины. Отвечая на вопрос о привлечении женщин к работе инкассаторами, как это делают другие банки, он сказал: "Не вижу в этом никакой проблемы. Если женщины работают в полиции, то почему они не могут работать в инкассации? Если будет необходимость, мы будем это делать" .

Глава Ощадбанка рассказал, что сейчас в банках большой дефицит юристов, специалистов комплаенса, айтишников, риск-менеджеров.

"Многие люди уехали из страны - преимущественно женщины с детьми", - сказал он.