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Дефіцит скоротиться до вечора. У Міненерго дали втішний прогноз щодо світла

Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація зі світлом може покращитися до вечора, оскільки енергетики планують підключити атомні електростанції до мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Ситуація складна по всій країні. Є області, де збільшили постачання. Вчора відбувся блекаут в нашій енергосистемі через ці обстріли, що відбулися. О 4:00 ранку вдалося об’єднати енергетичну систему, критичні об’єкти інфраструктури вдалося заживити", - сказав міністр.

За його словами, протягом доби енергетики будуть збільшувати обсяги електроенергії, аби заживити всіх споживачів. До вечора дефіцит може зменшитися.

"Розраховуємо, що до вечора почнуть працювати атомні станції, тому скоротиться дефіцит", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора три українські АЕС через ракетні обстріли відключилися від української електромережі.

Варто зазначити, що енергетики продовжують відновлювати українську електросистему, а в будинки поступово повертається світло.

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Герман ГалущенкоМинэнерговідключеня світлаЕлектроенергія