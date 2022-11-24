Дефицит сократится к вечеру. В Минэнерго дали утешительный прогноз по свету

"Ситуация сложная по всей стране. Есть области, где увеличили поставки. Вчера произошел блэкаут в нашей энергосистеме из-за этих обстрелов, которые произошли. В 4:00 утра удалось объединить энергетическую систему, критические объекты инфраструктуры удалось заживить", - сказал министр.

По его словам, в течение суток энергетики будут увеличивать объемы электроэнергии, чтобы заживить всех потребителей. К вечеру дефицит может уменьшиться.

"Рассчитываем, что к вечеру начнут работать атомные станции, поэтому сократится дефицит", - отметил он.

Напомним, вчера три украинских АЭС из-за ракетных обстрелов отключились от украинской электросети.

Стоит отметить, что энергетики продолжают восстанавливать украинскую электросистему, а в дома постепенно возвращается свет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.