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Дефіцит пального дістався до союзника РФ, країна терміново шукає постачальників

16:35 01.07.2026 Ср
2 хв
Росія більше не здатна забезпечити навіть найближчих партнерів
aimg Сергій Козачук
Дефіцит пального дістався до союзника РФ, країна терміново шукає постачальників Фото: дефіцит бензину в Киргизстані (Getty Images)
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У Киргизстані зафіксували дефіцит високооктанового бензину, через що країна екстрено розпочала переговори про імпорт палива з шістьма іншими державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на регіональну редакцію "Азаттик Азія" ("Радіо Свобода").

Чому виник дефіцит та з ким ведуть переговори

За інформацією ЗМІ, наразі Міністерство енергетичного сектору Киргизстану веде офіційні переговори з профільними відомствами Росії, Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану та Туркменістану.

Головна мета - забезпечити стабільні поставки паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та уникнути збоїв на внутрішньому ринку.

Республіка перебуває у критичній залежності від зовнішнього ринку, оскільки імпортує близько 90-95% всього обсягу палива з Росії. Проте на місцевих АЗС уже зафіксували брак бензину марок АІ-95 та АІ-98.

Ситуація ускладнюється масштабними проблемами в самій РФ. Через регулярні атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) у багатьох регіонах Росії та на окупованих нею територіях України виник відчутний дефіцит бензину, що спровокував стрімке зростання цін.

Як уряд намагається врятувати ситуацію

В уряді Киргизстану підтвердили, що детально вивчають альтернативні маршрути постачання, щоб зменшити залежність від РФ.

Для стабілізації внутрішнього ринку Кабмін запровадив такі заходи:

  • З 25 травня до 30 вересня компаніям, які транспортують та продають паливо, виділяють державні субсидії.
  • Нафтопереробному заводу "Джунда" доручили щомісячно випускати 24 тисячі тонн бензину з подальшим збільшенням обсягів до 50 тисяч тонн до кінця року.

Паливна криза в Росії

Систематичне руйнування нафтопереробної інфраструктури Росії призвело до глибокої паливної кризи, через яку виробництво бензину в країні скоротилося на 25%.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, обсяги нафтопереробки в РФ на першому тижні червня впали найнижче за останній 21 рік. Це спровокувало масові збої в роботі громадського транспорту та комунальних служб у багатьох російських регіонах.

Водночас на російських АЗС спалахнула паніка, а водії почали масово скуповувати пальне в каністри. Через це у країні-агресорці зафіксували рекордне за останні 20 років тижневе зростання цін на бензин. Збої з постачанням або жорсткі ліміти та нормування палива охопили вже 75% російських регіонів.

Через критичну ситуацію на внутрішньому ринку Кремль змушений іти на незвичні кроки для одного з найбільших експортерів палива у світі. Зокрема, Москва розпочала переговори з Казахстаном щодо імпорту пального сусідньої країни.

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