Дефіцит пального дістався до союзника РФ, країна терміново шукає постачальників

У Киргизстані зафіксували дефіцит високооктанового бензину, через що країна екстрено розпочала переговори про імпорт палива з шістьма іншими державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на регіональну редакцію " Азаттик Азія " ("Радіо Свобода").

Чому виник дефіцит та з ким ведуть переговори

За інформацією ЗМІ, наразі Міністерство енергетичного сектору Киргизстану веде офіційні переговори з профільними відомствами Росії, Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану та Туркменістану.

Головна мета - забезпечити стабільні поставки паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та уникнути збоїв на внутрішньому ринку.

Республіка перебуває у критичній залежності від зовнішнього ринку, оскільки імпортує близько 90-95% всього обсягу палива з Росії. Проте на місцевих АЗС уже зафіксували брак бензину марок АІ-95 та АІ-98.

Ситуація ускладнюється масштабними проблемами в самій РФ. Через регулярні атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) у багатьох регіонах Росії та на окупованих нею територіях України виник відчутний дефіцит бензину, що спровокував стрімке зростання цін.

Як уряд намагається врятувати ситуацію

В уряді Киргизстану підтвердили, що детально вивчають альтернативні маршрути постачання, щоб зменшити залежність від РФ.

Для стабілізації внутрішнього ринку Кабмін запровадив такі заходи: