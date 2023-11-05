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Дефіцит мотивації й логістика роблять зиму головною проблемою для росіян, - розвідка Британії

Неділя 05 листопада 2023 11:36
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Дефіцит мотивації й логістика роблять зиму головною проблемою для росіян, - розвідка Британії Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Одвічна боротьба з зимою й надалі залишається головною турботою для російських терористів. Частково це є наслідок низької мотивації й нестабільної логістичної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії.

Як пише розвідка, 1 листопада 2023 року, російські терористи, які повернулись живими додому, виступили на військовій конференції "Огарковські читання" в Москві. Тоді ж вони розповіли про те, як тижнями були "мокрими з голови до ніг" на передовій.

"Один солдат підкреслив, що ризик обстрілу українських сил означав, що вони "не могли закип'ятити навіть кружку чаю". Вони підкреслили, що живуть і харчуються "одноманітною" їжею в багнюці, що пронизує все навколо", - додає розвідка.

Зазначається, що підтримання гідного рівня комфорту й належного адміністрування на фронті є складним завданням для будь-якої армії. Водночас дані з відкритих джерел свідчать про те, що у терористів зазвичай дуже погано забезпечують дотриманням базових принципів польового адміністрування.

"Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою", - пише розвідка.

Чого очікувати від зими?

Як розповідав голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, наразі на фронті протягом кількох тижнів спостерігається "фаза оперативного глухого кута", а ініціатива "переключається" між українськими воїнами й терористами.

Водночас Фройдінг впевнений, що зима також вплине на бойові дії. Втім, не варто переоцінювати фактор погоди, оскільки обидві сторони будуть змушені освіжати й навчати війська, через що темпи сповільнять. Однак, застою не буде.

"Цілком можливо, що обидві сторони зосередять свої зусилля на боротьбі з об'єктами у тилу, такими як склади, інфраструктура та командні пункти", - додав генерал.

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