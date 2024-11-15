Дефіцит кадрів. Жінки працюватимуть на "чоловічих" посадах: перелік

Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проект для навчання та працевлаштування жінок у тих сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Проект повинні реалізувати протягом двох років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Відтепер жінок будуть навчати та працевлаштовувати на “чоловічі” посади. У зв’язку з тим, що на ринку праці в Україні виник дефіцит кадрів. Зокрема, через повномасштабне вторгнення РФ. У пояснювальній записці зазначили, що наразі роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади.
Уряд затвердив перелік професій для професійного навчання та подальшого працевлаштування жінок у нетипових сферах. Загалом до нього включили 31 посаду:
Читайте також, повномасштабна війна в Україні стала викликом для ринку праці. Жінки все частіше опановують традиційно "чоловічі" професії у промисловості, транспорті, аграрній сфері.
Раніше ми писали, як війна в Україні змінила ринок праці. Служба зайнятості надавала програми перекваліфікації та "ваучери" на навчання для жінок. Частина жінок, які проходили навчання в ДСЗ у 2023 році обирали професії машиніста котельні, водія громадського транспорту, верстатника, електрозварювальника.