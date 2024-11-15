Дефіцит кадрів. Жінки працюватимуть на "чоловічих" посадах: перелік

Відтепер жінок будуть навчати та працевлаштовувати на “чоловічі” посади. У зв’язку з тим, що на ринку праці в Україні виник дефіцит кадрів. Зокрема, через повномасштабне вторгнення РФ. У пояснювальній записці зазначили, що наразі роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади.

Перелік професій

Уряд затвердив перелік професій для професійного навчання та подальшого працевлаштування жінок у нетипових сферах. Загалом до нього включили 31 посаду: