Дефицит кадров. Женщины будут работать на "мужских" должностях: список

Теперь женщин будут обучать и трудоустраивать на "мужские" должности. В связи с тем, что на рынке труда в Украине возник дефицит кадров. В частности, из-за полномасштабного вторжения РФ. В пояснительной записке отметили, что на данный момент работодатели готовы нанимать женщин на нетипичные должности.

Список профессий

Правительство утвердило список профессий для профессионального обучения и дальнейшего трудоустройства женщин в нетипичных сферах. Всего в него включили 31 должность: