Дефицит кадров. Женщины будут работать на "мужских" должностях: список

Кабинет министров Украины утвердил экспериментальный проект по обучению и трудоустройству женщин в тех сферах, где они были традиционно недостаточно представлены. Проект должен быть реализован в течение двух лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Теперь женщин будут обучать и трудоустраивать на "мужские" должности. В связи с тем, что на рынке труда в Украине возник дефицит кадров. В частности, из-за полномасштабного вторжения РФ. В пояснительной записке отметили, что на данный момент работодатели готовы нанимать женщин на нетипичные должности.
Правительство утвердило список профессий для профессионального обучения и дальнейшего трудоустройства женщин в нетипичных сферах. Всего в него включили 31 должность:
Читайте также, полномасштабная война в Украине стала вызовом для рынка труда. Женщины все чаще овладевают традиционно "мужскими" профессиями в промышленности, транспорте, аграрной сфере.
Раньше мы писали, как война в Украине изменила рынок труда. Служба занятости предоставляла программы переквалификации и ваучеры на обучение для женщин. Часть женщин, проходивших обучение в ГСЗ в 2023 году, выбирали профессии машиниста котельной, водителя общественного транспорта, станочника, электросварщика.