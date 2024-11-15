Дефицит кадров. Женщины будут работать на "мужских" должностях: список
Кабинет министров Украины утвердил экспериментальный проект по обучению и трудоустройству женщин в тех сферах, где они были традиционно недостаточно представлены. Проект должен быть реализован в течение двух лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Теперь женщин будут обучать и трудоустраивать на "мужские" должности. В связи с тем, что на рынке труда в Украине возник дефицит кадров. В частности, из-за полномасштабного вторжения РФ. В пояснительной записке отметили, что на данный момент работодатели готовы нанимать женщин на нетипичные должности.
Список профессий
Правительство утвердило список профессий для профессионального обучения и дальнейшего трудоустройства женщин в нетипичных сферах. Всего в него включили 31 должность:
- станочник деревообрабатывающих станков;
- станочник широкого профиля;
- водитель автотранспортных средств (категории C1, С, D1, D, С1Э, СЭ, D1E и DE);
- водитель погрузчика;
- водитель трамвая;
- водитель троллейбуса;
- электрогазосварщик;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию солнечных электроустановок;
- мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств;
- мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики;
- машинист экскаватора;
- машинист крана;
- машинист крана металлургического производства;
- монтажник систем утепления зданий:
- оператор станков с программным управлением;
- оператор дистанционно управляемых аппаратов;
- оператор котельной;
- помощник машиниста электровоза;
- помощник машиниста тепловоза;
- слесарь по ремонту колесных транспортных средств;
- слесарь по ремонту подвижного состава;
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
- слесарь-ремонтник;
- столяр;
- столяр строительный;
- плотник;
- токарь;
- тракторист;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства;
- фрезеровщик.
Читайте также, полномасштабная война в Украине стала вызовом для рынка труда. Женщины все чаще овладевают традиционно "мужскими" профессиями в промышленности, транспорте, аграрной сфере.
Раньше мы писали, как война в Украине изменила рынок труда. Служба занятости предоставляла программы переквалификации и ваучеры на обучение для женщин. Часть женщин, проходивших обучение в ГСЗ в 2023 году, выбирали профессии машиниста котельной, водителя общественного транспорта, станочника, электросварщика.