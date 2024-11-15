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Дефицит кадров. Женщины будут работать на "мужских" должностях: список

Украина, Пятница 15 ноября 2024 16:40
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Дефицит кадров. Женщины будут работать на "мужских" должностях: список Фото: Женщины будут работать на нетипичных должностях (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Кабинет министров Украины утвердил экспериментальный проект по обучению и трудоустройству женщин в тех сферах, где они были традиционно недостаточно представлены. Проект должен быть реализован в течение двух лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Теперь женщин будут обучать и трудоустраивать на "мужские" должности. В связи с тем, что на рынке труда в Украине возник дефицит кадров. В частности, из-за полномасштабного вторжения РФ. В пояснительной записке отметили, что на данный момент работодатели готовы нанимать женщин на нетипичные должности.

Список профессий

Правительство утвердило список профессий для профессионального обучения и дальнейшего трудоустройства женщин в нетипичных сферах. Всего в него включили 31 должность:

  • станочник деревообрабатывающих станков;
  • станочник широкого профиля;
  • водитель автотранспортных средств (категории C1, С, D1, D, С1Э, СЭ, D1E и DE);
  • водитель погрузчика;
  • водитель трамвая;
  • водитель троллейбуса;
  • электрогазосварщик;
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию солнечных электроустановок;
  • мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств;
  • мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики;
  • машинист экскаватора;
  • машинист крана;
  • машинист крана металлургического производства;
  • монтажник систем утепления зданий:
  • оператор станков с программным управлением;
  • оператор дистанционно управляемых аппаратов;
  • оператор котельной;
  • помощник машиниста электровоза;
  • помощник машиниста тепловоза;
  • слесарь по ремонту колесных транспортных средств;
  • слесарь по ремонту подвижного состава;
  • слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
  • слесарь-ремонтник;
  • столяр;
  • столяр строительный;
  • плотник;
  • токарь;
  • тракторист;
  • тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства;
  • фрезеровщик.

Читайте также, полномасштабная война в Украине стала вызовом для рынка труда. Женщины все чаще овладевают традиционно "мужскими" профессиями в промышленности, транспорте, аграрной сфере.

Раньше мы писали, как война в Украине изменила рынок труда. Служба занятости предоставляла программы переквалификации и ваучеры на обучение для женщин. Часть женщин, проходивших обучение в ГСЗ в 2023 году, выбирали профессии машиниста котельной, водителя общественного транспорта, станочника, электросварщика.

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